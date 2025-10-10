Отмена самозанятости подстегнет теневой рынок — до 40% фрилансеров могут уйти в тень

При действующей налоговой ставке 4—6% специалист платит в среднем 48 тыс. рублей в год государству

Фото: Динар Фатыхов

Возможная отмена режима самозанятости в России может привести к росту теневого рынка и потере налоговых поступлений. До 40% участников рынка могут уйти в тень в случае прекращения действия специального налогового режима.

Ранее Совфед рекомендовал правительству проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году, на два года раньше запланированного срока.

— Самозанятый режим помог выйти из тени тем, кто работает на себя и зарабатывает не более 2,4 млн рублей в год — раньше большая часть этого рынка принимала оплаты на карту или наличными и не платила налоги. Отмена режима, по оценке платформы, может вернуть в тень до 40% участников рынка — прежде всего в сферах доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг, — говорится в итогах исследования «Консоли», цитирует ТАСС.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что средний доход самозанятых в России составляет 80 131 рубль в месяц, или около 961 572 рублей в год. При действующей налоговой ставке 4—6% специалист платит в среднем 48 тыс. рублей в год государству. Переход на стандартную систему налогообложения с НДФЛ 13% и страховыми взносами 30% увеличит годовую нагрузку до 414 000 рублей, что равно почти восьми текущим налогам самозанятого.



Татарстан входит в топ-5 регионов по количеству зарегистрированных самозанятых, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. По данным платформы, 53% самозанятых — это мужчины, а самая большая возрастная группа — молодежь 18—25 лет (48%).

Рената Валеева