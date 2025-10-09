Кабмин: изменений для самозанятых не планируется до 2028 года

В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними

Правительство России подтвердило, что режим работы и налогообложения самозанятых граждан останется без изменений до завершения эксперимента в 2028 году. Об этом сообщил ТАСС.

— Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент, который стартовал в 2019 году, завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними, — отметили в правительстве.

Совфед ранее рекомендовал рассмотреть возможность завершения эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход уже в 2026 году. Эта рекомендация была озвучена по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития России Максима Решетникова.



Анастасия Фартыгина