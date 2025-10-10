Дуров отказался праздновать день рождения, заявив об угрозе свободе интернета

Он подчеркнул, что у него и его поколения остается все меньше времени для сохранения свободы в интернете

Основатель «Телеграма» Павел Дуров заявил об отказе праздновать свое 41-летие, выразив серьезную обеспокоенность по поводу свободы интернета в связи с участившимися случаями введения ограничительных мер в западных странах.

— Но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный нашими отцами… Некогда свободные страны вводят антиутопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС), — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Основатель мессенджера отметил, что подобные решения, посягающие на свободу пользователей интернета, принимаются и в других европейских странах, в частности в ФРГ и Франции.

По словам Дурова, новые меры ведут к разрушению ценностей, унаследованных от предыдущих поколений: традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова. Он считает, что это ведет к моральному, интеллектуальному, экономическому и даже биологическому самоуничтожению.

В заключение Дуров подчеркнул, что у него и его поколения остается все меньше времени для сохранения свободы в интернете.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «белый список» интернет-ресурсов, доступных для пользователей во время действия ограничений мобильного интернета, будет обновляться еженедельно.

Рената Валеева