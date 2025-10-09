«КОС-Синтез» стартовал с победы в чемпионате России по водному поло

Одолели соперника с разницей в 10 мячей

Фото: предоставлено СК «Синтез»

«КОС-Синтез» разгромил в Казани «КОС-Синтез-УОР» со счетом 17:7 в 1-м туре предварительного этапа чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. Команда Евгения Ярощука стартовала с победы в новом сезоне.

В составе «КОС-Синтеза» четыре мяча забил Артем Одинцов, по три раза отличились Никита Деревянкин и Арслан Закиров. Также был на высоте вратарь Игорь Чирков. У проигравших покер из голов оформил Салим Абдуллин.

предоставлено СК «Синтез»

Завтра «КОС-Синтез» сыграет в Казани с подмосковным клубом «Штурм-2002». Казанская команда мастеров в нынешнем сезоне выступает в ранге действующего победителя чемпионата России и Кубка страны.

Ранее «КОС-Синтез» стал обладателем Суперкубка России, обыграв в решающем матче волгоградский «Спартак».

«КОС-Синтез» (Казань) — «КОС-Синтез-УОР» (Казань) — 17:7 (6:2, 2:3, 4:1, 5:1).

Голы: Одинцов (4 мяча), Закиров, Деревянкин (оба — по 3), Иван Васильев, Константин Киселев (оба — по 2), Игорь Чирков, Адель Латыпов, Егор Ярлыченко (все — по 1) — Абдуллин (4), Камиль Шайдуллин, Илья Васильев, Ян Полозенко (все — по 1).

предоставлено СК «Синтез»

Зульфат Шафигуллин