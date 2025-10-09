Новости общества

Сербия предоставила Курской области гумпомощь на сумму 472 млн рублей

18:42, 09.10.2025

Средства поступили в Фонд развития Курской области для поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Правительство Сербии выделило Курской области финансовую гуманитарную помощь на сумму 472 млн рублей. Об этом стало известно из сообщения МИД РФ.

— Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима, — сказано в сообщении.

Также МИД выразил благодарность сербской стороне за проявление солидарности.

— Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан. В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами.

Ранее бывшего замгубернатора Краснодарского края Александра Власова задержали по подозрению в хищении гумпомощи для СВО.

Наталья Жирнова

