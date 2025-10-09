Сербия предоставила Курской области гумпомощь на сумму 472 млн рублей

Средства поступили в Фонд развития Курской области для поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона

Правительство Сербии выделило Курской области финансовую гуманитарную помощь на сумму 472 млн рублей. Об этом стало известно из сообщения МИД РФ.

— Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима, — сказано в сообщении.



Также МИД выразил благодарность сербской стороне за проявление солидарности.

— Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан. В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами.

Ранее бывшего замгубернатора Краснодарского края Александра Власова задержали по подозрению в хищении гумпомощи для СВО.

Наталья Жирнова