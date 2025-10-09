Авраам Руссо требует моральной компенсации за его похищение 20 лет назад

Хотя уголовное дело ранее уже закрыли, Руссо не согласен с этим решением

Эстрадный певец Авраам Руссо обратился в Кунцевский районный суд Москвы с исковым заявлением к Тархану Эльдукаеву. Артист требует компенсации морального вреда за похищение, сообщается в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Согласно материалам дела, инцидент произошел 31 января 2004 года. Тогда Эльдукаев совместно с другими лицами похитил певца и удерживал его до тех пор, пока артист не согласился выполнить требования похитителей.

Сообщается, что, несмотря на то, что впоследствии уголовное преследование Эльдукаева было прекращено, Авраам Руссо настаивает на своей правоте.

Первое судебное заседание по подготовке дела к разбирательству назначено на 23 октября 2025 года.

Наталья Жирнова