Дело о смерти жительницы Казани, которую загрызли собаки, направлено в суд

Проведенные экспертизы доказали, что на женщину напали собаки, проживавшие на производственной базе на улице Мира

Фото: Динар Фатыхов

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 77-летнего владельца производственной базы на улице Мира в Казани, где собаки в прошлом году загрызли женщину, направили в суд. Об этом сообщает СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, на принадлежащей ему территории мужчина держал 17 собак, которые вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан.



В результате 9 ноября 2024 года собаки, гуляя без присмотра недалеко от базы, напали на проходившую мимо 49-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

По уголовному делу провели несколько экспертиз, которые доказали, что на женщину напали именно собаки, которые проживали на базе.

На морде одной из собак были найдены следы крови погибшей. Кроме того, на записи с камеры наблюдения видно, как стая собак выбежала с территории базы.

Владелец базы Иосиф Лифшиц в ноябре 2024 года после предъявленных ему обвинений о ненадлежащем содержании животных, повлекших смерть женщины, свою вину отрицал и обвинял службу отлова собак в клевете. После задержания он пережил сердечный приступ и получил домашний арест. А к материалам дела приобщили предсмертный звонок жертвы с просьбой о помощи в службу «112». Детали — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева