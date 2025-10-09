Зиля Валеева о выплатах многодетным семьям вместо земли: «Возможности Казани и Челнов особенные»

Председатель общественной палаты Татарстана пока не может назвать точную сумму денежной соцподдержки

Фото: Артем Дергунов

Многодетным семьям из Казани и Набережных Челнов хотят предоставить возможность получить денежные выплаты взамен земельного участка. Во многих районах республики участки получили более 90% претендентов, но в этих — в столице и Автограде ситуация особая, говорит председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

— В 17 муниципальных районах практически 100% заявок [на получение земельных участков] удовлетворены, в 21 — более 90%, в пяти — менее 90%. Эта работа в республике проводилась очень активно, исходя из реальных возможностей. Реальные возможности Казани и Набережных Челнов особенные, — сказала она.

Решение о том, получать ли выплату вместо участка, каждая семья будет принимать самостоятельно, подчеркнула Валеева.

Напомним, в проекте соответствующего постановления Кабмина Татарстана, который поступил вчера на антикоррупционную экспертизу, фигурирует сумма выплат, равная 200 тыс. рублей.

— Я не могу говорить о сумме, пока не увижу документ, — сказала председатель Общественной палаты отвечая на вопрос «Реального времени».

Галия Гарифуллина