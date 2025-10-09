Путин: причина крушения самолета AZAL связана с украинским беспилотником

В ходе встречи с президентом Азербайджана российский лидер представил новые детали трагедии

Фото: предоставлено avanttira

Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев, которые накануне прибыли в Таджикистан, начали переговоры в Душанбе, основной темой которых стала авиакатастрофа азербайджанского самолета AZAL. В ходе встречи российский лидер представил новые детали трагедии, заявив, что инцидент связан с нахождением в небе украинского беспилотника.

Владимир Путин напомнил, что ранее уже приносил извинения за произошедшее в российском небе, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.

Он подчеркнул, что причиной авиакатастрофы стала ситуация, связанная с нахождением в воздушном пространстве украинского беспилотника. По словам президента России, в день трагедии Россия отслеживала три украинских дрона, пересекших границу страны.

Путин также уточнил, что две ракеты, выпущенные системой ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Самолет, по всей видимости, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

Напомним, что самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, включая граждан России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.



Анастасия Фартыгина