Россия и Таджикистан заключили соглашение в сфере трудовой миграции

Церемония подписания прошла с участием министров здравоохранения обеих стран

Фото: Артем Дергунов

В рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан две страны подписали важные соглашения, касающиеся трудовой миграции. В частности, Россия и Таджикистан заключили договор о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана, выезжающих на работу в Россию, пишет РИА «Новости».

Церемония подписания прошла с участием министров здравоохранения обеих стран. Министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и министр здравоохранения России Михаил Мурашко обменялись соглашением, которое позволит таджикским мигрантам проходить обязательное медицинское освидетельствование в специализированных медицинских учреждениях в Душанбе. Это значительно упростит процесс трудоустройства, так как повторное медосвидетельствование по прибытии в Россию не потребуется.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов подчеркнул, что процедура будет проходить в соответствии с установленными Минздравом России стандартами, что обеспечит высокое качество медицинских услуг для мигрантов.

Кроме того, министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Солеха Холмахмадзода и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также обменялись протоколом о внесении изменений в соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана.

Президент Путин прибыл в Душанбе в четверг вместе с делегацией из более чем 20 человек, включая высокопоставленных чиновников и министров различных ведомств. Переговоры между лидерами начались с личной встречи, на которой обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.



Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в формате тет-а-тет в столице Таджикистана. Визит российского лидера продлится с 8 по 10 октября.



Анастасия Фартыгина