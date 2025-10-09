Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 в шести марках БАД

Отдельным нарушением стала некорректная маркировка, когда производители указывают массу всей капсулы, а не ее содержимого

Фото: Татьяна Демина

Роскачество обнародовало результаты проверки биологически активных добавок с омега-3, выявив многочисленные случаи несоответствия состава заявленному на упаковке. Каждая вторая проверенная марка нарушила требования к маркировке, вводя потребителей в заблуждение.

В ходе исследования была изучена продукция 15 брендов, закупленная в онлайн-аптеках и на маркетплейсах. Критическим нарушением, обнаруженным в шести добавках, стало неверное указание общего количества омега-3 жирных кислот. В «черный список» производителей, обманывающих покупателей, вошли:

«Тымлатский РК»;

Biopharma;

«Здравсити.ру»;

Moloday;

Supplnorm;

Velife.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Эксперты также выявили другие серьезные нарушения:

Четыре марки (Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife) не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК).

Восемь брендов нарушили требования по указанию докозагексаеновой кислоты (ДГК).

Отдельным нарушением стала некорректная маркировка, когда производители указывают массу всей капсулы, а не ее содержимого, что вводит потребителей в заблуждение относительно реальной дозировки активных веществ. Четкую и прозрачную информацию о массе содержимого капсулы предоставили только три производителя: Layco, «Эвалар» и «Тымлатский рыбокомбинат».



Только шесть торговых марок полностью соответствуют обязательным требованиям законодательства: «Эвалар», Solgar, «Полярис», UltraBalance, Layco и Dr.Mybo.

Анастасия Фартыгина