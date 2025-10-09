Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 в шести марках БАД
Отдельным нарушением стала некорректная маркировка, когда производители указывают массу всей капсулы, а не ее содержимого
Роскачество обнародовало результаты проверки биологически активных добавок с омега-3, выявив многочисленные случаи несоответствия состава заявленному на упаковке. Каждая вторая проверенная марка нарушила требования к маркировке, вводя потребителей в заблуждение.
В ходе исследования была изучена продукция 15 брендов, закупленная в онлайн-аптеках и на маркетплейсах. Критическим нарушением, обнаруженным в шести добавках, стало неверное указание общего количества омега-3 жирных кислот. В «черный список» производителей, обманывающих покупателей, вошли:
- «Тымлатский РК»;
- Biopharma;
- «Здравсити.ру»;
- Moloday;
- Supplnorm;
- Velife.
Эксперты также выявили другие серьезные нарушения:
- Четыре марки (Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife) не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК).
- Восемь брендов нарушили требования по указанию докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Отдельным нарушением стала некорректная маркировка, когда производители указывают массу всей капсулы, а не ее содержимого, что вводит потребителей в заблуждение относительно реальной дозировки активных веществ. Четкую и прозрачную информацию о массе содержимого капсулы предоставили только три производителя: Layco, «Эвалар» и «Тымлатский рыбокомбинат».
Только шесть торговых марок полностью соответствуют обязательным требованиям законодательства: «Эвалар», Solgar, «Полярис», UltraBalance, Layco и Dr.Mybo.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».