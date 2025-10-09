В России за сутки потушили 11 лесных пожаров
В ликвидации возгораний было задействовано 103 человека и 34 единицы техники
За прошедшие сутки в России ликвидировано 11 лесных пожаров на территории восьми регионов страны. В ликвидации возгораний было задействовано 103 человека и 34 единицы техники.
Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется 15 воздушных судов.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами в настоящее время ни в одном регионе не введен. Особый противопожарный режим действует в 21 регионе, а пожароопасный сезон объявлен в 70 регионах России.
С начала года 72% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».