В России за сутки потушили 11 лесных пожаров

В ликвидации возгораний было задействовано 103 человека и 34 единицы техники

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России ликвидировано 11 лесных пожаров на территории восьми регионов страны. В ликвидации возгораний было задействовано 103 человека и 34 единицы техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется 15 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами в настоящее время ни в одном регионе не введен. Особый противопожарный режим действует в 21 регионе, а пожароопасный сезон объявлен в 70 регионах России.



С начала года 72% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина