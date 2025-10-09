Новости общества

В России за сутки потушили 11 лесных пожаров

08:20, 09.10.2025

В ликвидации возгораний было задействовано 103 человека и 34 единицы техники

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России ликвидировано 11 лесных пожаров на территории восьми регионов страны. В ликвидации возгораний было задействовано 103 человека и 34 единицы техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется 15 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами в настоящее время ни в одном регионе не введен. Особый противопожарный режим действует в 21 регионе, а пожароопасный сезон объявлен в 70 регионах России.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

С начала года 72% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

