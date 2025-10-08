ЦБ не планирует отключать российские карты Visa и Mastercard

Ранее сообщалось, что в России остановят обслуживание данных карт, а решение о продлении срока действия ушедших с российского рынка было временной мерой

Фото: Ринат Назметдинов

Центральный банк России не планирует отключать карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные в России и имеющие продленный срок действия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Аллу Бакину.

Она подчеркнула, что регулятор стремится избегать мер, создающих неудобства для граждан, и ведет переговоры с банками и участниками рынка для разработки оптимального решения, которое обеспечит безопасность платежей и непрерывность функционирования карт.

Ранее, в июле текущего года, Бакина заявляла о рассмотрении ЦБ возможности ограничения периода использования банковских карт с истекшим сроком действия в целях противодействия мошенничеству, однако эта инициатива пока находится на стадии обсуждения.

Наталья Жирнова