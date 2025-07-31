В России остановят обслуживание карт Visa и Mastercard

В Банке России подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было временной мерой

Фото: Максим Платонов

Переход на использование карт «Мир» в России будет осуществляться планомерно, по мере желания клиентов, а сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) в настоящее время прорабатываются. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Банка России.

Напомним, что в начале марта 2022 года Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. Однако выпущенные российскими банками карты этих систем продолжили работать внутри страны благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), оператору платежной системы «Мир».

— Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов. При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме, — говорится в сообщении ЦБ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Банке России подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было временной мерой, принятой для обеспечения непрерывности обслуживания клиентов.

— В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность — доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные... Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на «Мир», он может обратиться в свой банк, — отметили в ЦБ.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Visa и Mastercard не обращались в Центробанк по вопросу возвращения в Россию.

Рената Валеева