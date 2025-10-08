Новости экономики

00:20 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

С начала года на нацпроекты в России направили 4,24 трлн рублей

21:27, 08.10.2025

Лидерами по уровню реализации стали проекты социально-экономической направленности

С начала года на нацпроекты в России направили 4,24 трлн рублей
Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 октября 2025 года федеральный бюджет России направил на реализацию национальных проектов 4,24 трлн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ, данный показатель составляет 70% от запланированного объема финансирования.

Лидерами по уровню реализации стали проекты социально-экономической направленности.

Наивысший показатель исполнения продемонстрировал нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» — 77%. Не отстает проект «Молодежь и дети» с результатом 76,2%, а также проекты «Семья» (74,6%), «Кадры» (72,7%) и «Новые технологии сбережения здоровья» (71,3%).

Наиболее низкие показатели отмечены в высокотехнологичных направлениях. Например, проекты «Беспилотные авиационные системы» (52,2%) и «Эффективная транспортная система» (50,4%).

Напомним, что с начала 2025 года более 2,4 млн российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть578
  • Нижнекамскнефтехим78.6
  • Казаньоргсинтез62.9
  • КАМАЗ82.3
  • Нижнекамскшина38.2
  • Таттелеком0.562