С начала года на нацпроекты в России направили 4,24 трлн рублей
По состоянию на 1 октября 2025 года федеральный бюджет России направил на реализацию национальных проектов 4,24 трлн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ, данный показатель составляет 70% от запланированного объема финансирования.
Лидерами по уровню реализации стали проекты социально-экономической направленности.
Наивысший показатель исполнения продемонстрировал нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» — 77%. Не отстает проект «Молодежь и дети» с результатом 76,2%, а также проекты «Семья» (74,6%), «Кадры» (72,7%) и «Новые технологии сбережения здоровья» (71,3%).
Наиболее низкие показатели отмечены в высокотехнологичных направлениях. Например, проекты «Беспилотные авиационные системы» (52,2%) и «Эффективная транспортная система» (50,4%).
Напомним, что с начала 2025 года более 2,4 млн российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
