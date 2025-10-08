Виктор Момотов подал в отставку с поста главы Совета судей

Это произошло в день иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества

Виктор Момотов, возглавлявший Совет судей с 2016 года, 8 октября подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет судей, сообщило РБК.

Отставка последовала в день начала рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации имущества Момотова. В тот же день его имя исчезло из раздела «Президиум» на официальном сайте Совета судей, что подтверждают данные веб-архива. Напомним, что судье Момотову может грозить до 18 лет лишения свободы. По информации Генпрокуратуры России, на Момотова зарегистрировано почти 100 объектов недвижимости, которые оформлены на третьих лиц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Совет судей РФ является постоянно действующим органом судейского сообщества России. Его члены избираются на Всероссийском съезде судей из числа судей федеральных судов и судов субъектов РФ. Виктор Момотов был избран председателем Совета судей на IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года и переизбран на новый срок в декабре 2022 года.



Наталья Жирнова