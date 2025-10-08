Виктор Момотов подал в отставку с поста главы Совета судей
Это произошло в день иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества
Виктор Момотов, возглавлявший Совет судей с 2016 года, 8 октября подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет судей, сообщило РБК.
Отставка последовала в день начала рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации имущества Момотова. В тот же день его имя исчезло из раздела «Президиум» на официальном сайте Совета судей, что подтверждают данные веб-архива. Напомним, что судье Момотову может грозить до 18 лет лишения свободы. По информации Генпрокуратуры России, на Момотова зарегистрировано почти 100 объектов недвижимости, которые оформлены на третьих лиц.
Совет судей РФ является постоянно действующим органом судейского сообщества России. Его члены избираются на Всероссийском съезде судей из числа судей федеральных судов и судов субъектов РФ. Виктор Момотов был избран председателем Совета судей на IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года и переизбран на новый срок в декабре 2022 года.
