Судье Момотову может грозить до 18 лет лишения свободы

Фото: Максим Платонов

Председателю Совета судей России и судье Верховного суда Виктору Момотову может быть предъявлено обвинение в нарушении антикоррупционного законодательства, что в случае доказательства его вины может привести к сроку лишения свободы до 18 лет и значительным штрафам. Такое мнение ТАСС высказал адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

По информации Генпрокуратуры России, на Момотова зарегистрировано почти 100 объектов недвижимости, которые оформлены на третьих лиц. Григориади отметил, что подобная схема является стандартной и прокуратуре предстоит доказать, что фактическим владельцем является именно судья, а остальные лица лишь номинально держат активы.

— Процесс изъятия и ареста таких объектов уже стал практикой, — добавил он, уточнив, что судебные разбирательства могут занять около года из-за масштабов активов и количества ответчиков.

Адвокат Александр Караваев также подчеркнул важность данного дела, отметив, что оно может стать показательным для борьбы с коррупцией в судебной системе.

— Несмотря на сложности прогнозирования сроков, есть основания полагать, что процесс может быть стремительным, — сказал он, указывая на высокую степень вовлеченности государства в данное дело.

Караваев привел пример аналогичного дела, когда Волжский городской суд постановил обратить в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи. Иск был подан всего месяц назад, и ответчики признали его. Это подтверждает решимость властей действовать против коррупции на высшем уровне.



Анастасия Фартыгина