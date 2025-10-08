АПК России нуждается в 160 тысячах новых специалистов ежегодно

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила о существенном кадровом дефиците в агропромышленном комплексе страны, сообщает ТАСС. На пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» она заявила о необходимости ежегодного привлечения 160 тысяч новых специалистов.

В настоящее время в агропромышленном комплексе России занято 6,4 млн человек. Оксана Лут подчеркнула важность сохранения этой численности персонала при одновременном повышении производительности труда.

По словам министра, потребность в кадрах обусловлена двумя факторами: естественной текучестью кадров (150 тыс. человек ежегодно) и необходимостью расширения штата для достижения установленных показателей развития отрасли (ещё 10 тыс. специалистов).



— Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, нужно повышать производительность за счет цифры (цифровизации — прим. ред). С другой стороны, убирать работу из рутинных секторов, — сказала Лут.

Наталья Жирнова