Индия стала главным покупателем татарстанского агропродукта

В прошлом году страна стала главным импортером республики, обеспечив 23,2% от общего объема экспорта

В ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялся круглый стол, посвященный выходу татарстанских компаний на индийский рынок. Мероприятие прошло в рамках форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», где принял участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

В прошлом году продукцию агропромышленного комплекса Татарстана импортировали 55 стран мира. Лидером среди импортеров стала Индия, обеспечив 23,2% от общего объема экспорта, что составило $109,2 млн .

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Участники обсудили ключевые аспекты экспорта сельхозпродукции в Индию, включая требования рынка, логистику, сертификацию и меры государственной поддержки. Эксперты поделились практическими рекомендациями и успешными кейсами продвижения продукции на индийском рынке.

По словам Рустем Гайнуллова, Индия с ее быстрорастущим населением представляет собой один из наиболее перспективных рынков для экспорта республиканской сельхозпродукции.

Напомним, что в Казани 8 октября стартовал деловой форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность».

Наталья Жирнова