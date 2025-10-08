Индия стала главным покупателем татарстанского агропродукта
В прошлом году страна стала главным импортером республики, обеспечив 23,2% от общего объема экспорта
В ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялся круглый стол, посвященный выходу татарстанских компаний на индийский рынок. Мероприятие прошло в рамках форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», где принял участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
В прошлом году продукцию агропромышленного комплекса Татарстана импортировали 55 стран мира. Лидером среди импортеров стала Индия, обеспечив 23,2% от общего объема экспорта, что составило $109,2 млн .
Участники обсудили ключевые аспекты экспорта сельхозпродукции в Индию, включая требования рынка, логистику, сертификацию и меры государственной поддержки. Эксперты поделились практическими рекомендациями и успешными кейсами продвижения продукции на индийском рынке.
По словам Рустем Гайнуллова, Индия с ее быстрорастущим населением представляет собой один из наиболее перспективных рынков для экспорта республиканской сельхозпродукции.
Напомним, что в Казани 8 октября стартовал деловой форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность».
