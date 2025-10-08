Инфляция в России выросла до 8,08%

Отмечается значительное повышение цен на продовольственные товары

Фото: Динар Фатыхов

За неделю, с 30 сентября по 6 октября 2025 года, годовая инфляция в России увеличилась с 8,01% до 8,08%. За указанный период недельная инфляция составила 0,23%, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

В документе отмечается значительное повышение цен на продовольственные товары. В целом стоимость продуктов питания выросла на 0,31%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — на 1,06%. Остальные продукты питания продемонстрировали рост цен на уровне 0,24%.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на 0,23%. При этом в секторе наблюдаемых услуг практически не произошло изменений — цены увеличились всего на 0,08%.

Ранее в Татарстане зафиксировали рост цен на курицу, сметану, яйца и помидоры.

Наталья Жирнова