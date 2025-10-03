В Татарстане зафиксировали рост цен на курицу, сметану, яйца и помидоры

Подешевели свинина, рыба, молоко, сахар, хлеб, картофель, огурцы, яблоки и водка

Фото: Максим Платонов

Татарстанстат опубликовал данные о динамике цен на продовольственные товары в республике по состоянию на 29 сентября. Согласно представленной информации, в регионе наблюдается рост цен на ряд социально значимых продуктов.

Наиболее заметно подорожали:

курица: цена за килограмм увеличилась на 2,68%, с 202 до 207 рублей,

сметана: продукт прибавил в цене 2,22%, достигнув 297 рублей за килограмм,

яйца: десяток яиц стал дороже на 4,32%, поднявшись с 62,7 до 65 рублей,

помидоры: цена на помидоры выросла на 9%, с 117 до 128 рублей за килограмм.

Незначительное увеличение стоимости зафиксировано на говядину (629 рублей), баранину (828 рублей) и сливочное масло (1 026 рублей).

В то же время, в Татарстанстате отметили снижение цен на ряд других продовольственных товаров. Подешевели свинина, рыба, молоко, сахар, хлеб, картофель, огурцы, яблоки и водка.

Напомним, Минниханов поздравил работников агропромышленного комплекса и всех, кто причастен к сельскому хозяйству, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он особо отметил вклад животноводов, обеспечивающих лидерство республики по производству молока.



Рената Валеева