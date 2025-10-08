Татарстан получит более 564 млн рублей от экс-владельца «А. Коркунов»

Эта сумма — долг перед Минимущества РТ и татарстанским банком «Анкор Банк»

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве бывшего владельца кондитерской фабрики «А. Коркунов» и экс-акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова. Согласно судебному решению обязательства предпринимателя перед кредиторами в размере более 609 млн рублей возьмет на себя ООО «Динамика», сообщает РБК.

Основная часть задолженности — 564 млн рублей — приходится на Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Остальные требования кредиторов, включая долг перед татарстанским АО «Анкор Банк сбережений» в лице Агентства страхования вкладов (1,1 млн рублей) и ООО «Юридическое агентство «Фемида» (5,7 тыс. рублей), а также дополнительные финансовые санкции на сумму 44,5 млн рублей, также будут погашены ООО «Динамика» в установленные соглашением сроки.



По условиям соглашения выплаты для Минимущества Татарстана будут производиться в два этапа. До 1 июля 2026 года предусматриваются ежемесячные платежи в размере 100 тыс. рублей. После этой даты сумма ежемесячного платежа увеличится до 23,4 млн рублей и будет сохраняться вплоть до 1 июня 2028 года включительно.

Напомним, что с 1 ноября налоговые службы получат право внесудебного взыскания долгов.

Наталья Жирнова