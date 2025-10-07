С 1 ноября налоговые получат право внесудебного взыскания долгов

Нововведение распространяется на физических лиц, не являющихся ИП

Фото: взято с сайта ФНС России

В России 1 ноября вступает в силу новый закон, расширяющий полномочия налоговых органов. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Игорь Антропенко, налоговые получат право во внесудебном порядке взыскивать задолженность по обязательным платежам с граждан.

Нововведение будет применяться исключительно в случаях, когда между налогоплательщиком и налоговыми органами отсутствует спор. Мера направлена на упрощение процедуры взыскания задолженностей и ускорение процесса их погашения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно изменениям в законодательстве, под внесудебное взыскание попадут следующие виды задолженностей:

налоги;

сборы;

страховые взносы;

пени;

штрафы.

Важно отметить, что нововведение распространяется на физических лиц, не являющихся ИП. Ранее уже сообщалось, что ФНС может получить новые полномочия по упрощенному внесудебному взысканию долгов с миллионов россиян уже в этом году.



Наталья Жирнова