В Высокогорском районе отменили карантин

В последний раз бешенство там зафиксировали 2 месяца назад

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отмене ограничительных мероприятий в Высокогорском районе в связи со вспышкой бешенства. Она произошла в Дубъязском и Березкинском сельских поселениях.



— В связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мер..., — сказано в документе.

Указ о введении карантина был подписан 23 июля текущего года. Ранее сообщалось, что аграрии Татарстана потеряли порядка 1,5 млрд рублей из-за бруцеллеза животных.

Наталья Жирнова