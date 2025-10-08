В казанском паспортном центре приостановили выдачу загранпаспортов

Это связано с техническими неполадками

Фото: Татьяна Демина

В казанском паспортном центре, расположенном по адресу улица Михаила Миля, д. 63а, временно прекращены прием и выдача заграничных паспортов нового поколения. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Причиной приостановки работы стали технические неполадки.

Представители центра информируют граждан о том, что, как только технические проблемы будут устранены, работа паспортного центра возобновится в штатном режиме. Посетителям рекомендуется следить за обновлениями информации о возобновлении приема документов.

Напомним, что ранее МВД опровергло слухи о проблемах с загранпаспортами россиян. Речь идет об особенностях технических дефектов, из-за которых россиянам будто бы отказывали в пересечении границы.

Наталья Жирнова