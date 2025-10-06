МВД опровергло слухи о проблемах с загранпаспортами россиян

Особенности заполнения полей документа, о которых сообщают СМИ как о технических ошибках, не входят в перечень оснований для отказа

Фото: Татьяна Демина

МВД опровергло слухи о проблемах с загранпаспортами россиян. Известно, что в СМИ появились сообщения о якобы выявленных технических дефектах в заграничных паспортах граждан России, которые могли стать причиной отказа в пересечении границы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщает Волк, эта информация не соответствует действительности.

По данным МВД России, в текущем году не было зарегистрировано ни одного обращения или жалобы от граждан по поводу проблем с загранпаспортами. Также уточняется, что по закону особенности заполнения полей документа, о которых сообщают СМИ как о технических ошибках, не входят в перечень оснований для признания загранпаспорта недействительным.

В связи с этим в МВД сообщают, что указанные в СМИ особенности заполнения документа не относятся к этим основаниям. Напомним, что детям до 14 лет теперь необходим загранпаспорт для посещения соседних стран.

Наталья Жирнова