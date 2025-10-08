В России представили технологию оплаты товаров и услуг с помощью ладони

Технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае.

В России представили технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров ладонью. Его презентовал ВТБ совместно с Центром биометрических технологий на форуме «Финополис-2025», который проходит 8-10 октября на федеральной территории «Сириус».

Для оплаты клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент.

— Технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае. Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства. Аутентификация по биометрическим данным позволяет совершать оплату буквально на ходу: в транспорте или в кофейне. Новый сценарий приема оплаты по ладони — еще один шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в самых разных сферах торговли и услуг, — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Планируется, что в будущем исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС).