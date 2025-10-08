Депутаты внесли в Госдуму законопроекты о борьбе с нелегальными онлайн-казино
Первый законопроект предлагает запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино в интернете
Группа депутатов от партии «Единая Россия» во главе с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальными онлайн-казино.
— Сегодня в Государственную думу вносится пакет законопроектов «Единой России», цель которых — борьба с нелегальным рынком азартных игр, — заявил Артем Метелев, передает ТАСС.
Первый законопроект, текст которого размещен в думской электронной базе, предлагает внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», установив запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино в интернете.
Второй законопроект вносит аналогичные изменения в закон «О средствах массовой информации», вводя запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино для СМИ.
Третий законопроект предусматривает внесение изменений в КоАП, устанавливая административную ответственность за распространение информации в интернете об организаторах азартных игр, азартных играх и лотереях.
За данное нарушение предлагаются следующие штрафы:
- для граждан: от 20 до 50 тыс. рублей;
- для должностных лиц: от 50 до 200 тыс.;
- для юридических лиц: от 300 тыс. до 1 млн.
За повторное нарушение штрафы существенно увеличиваются:
- для граждан: от 200 до 500 тыс. рублей;
- для должностных лиц: от 500 тыс. до 1,5 млн;
- для юридических лиц: от 5 до 7 млн.
Кроме того, за нарушение требований к рекламе азартных игр предлагается установить штрафы:
- для граждан: от 100 до 200 тыс. рублей;
- для должностных лиц: от 200 до 500 тыс.;
- для юридических лиц: от 1 до 5 млн.
За повторное нарушение также предусмотрены повышенные штрафы:
- для граждан: от 200 до 500 тыс. рублей;
- для должностных лиц: от 500 тыс. до 1,5 млн;
- для юридических лиц: от 5 до 7 млн.
