Депутаты внесли в Госдуму законопроекты о борьбе с нелегальными онлайн-казино

Первый законопроект предлагает запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино в интернете

Фото: Реальное время

Группа депутатов от партии «Единая Россия» во главе с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальными онлайн-казино.

— Сегодня в Государственную думу вносится пакет законопроектов «Единой России», цель которых — борьба с нелегальным рынком азартных игр, — заявил Артем Метелев, передает ТАСС.

Первый законопроект, текст которого размещен в думской электронной базе, предлагает внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», установив запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино в интернете.

Второй законопроект вносит аналогичные изменения в закон «О средствах массовой информации», вводя запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино для СМИ.

Третий законопроект предусматривает внесение изменений в КоАП, устанавливая административную ответственность за распространение информации в интернете об организаторах азартных игр, азартных играх и лотереях.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

За данное нарушение предлагаются следующие штрафы:

для граждан: от 20 до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц: от 50 до 200 тыс.;

для юридических лиц: от 300 тыс. до 1 млн.

За повторное нарушение штрафы существенно увеличиваются:

для граждан: от 200 до 500 тыс. рублей;

для должностных лиц: от 500 тыс. до 1,5 млн;

для юридических лиц: от 5 до 7 млн.

Кроме того, за нарушение требований к рекламе азартных игр предлагается установить штрафы:

для граждан: от 100 до 200 тыс. рублей;

для должностных лиц: от 200 до 500 тыс.;

для юридических лиц: от 1 до 5 млн.

За повторное нарушение также предусмотрены повышенные штрафы:

для граждан: от 200 до 500 тыс. рублей;

для должностных лиц: от 500 тыс. до 1,5 млн;

для юридических лиц: от 5 до 7 млн.

Рената Валеева