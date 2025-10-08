МВД: банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются

В текущем году зафиксировано более 5 тысяч нарушений

Фото: Артем Дергунов

Банковские карты иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник, передает РИА «Новости».

— Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически, — заявил Дудник.

В материалах главка также отмечается, что в текущем году зафиксировано более 5 тысяч нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реестр контролируемых лиц, запущенный в феврале 2025 года, содержит сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания на территории России. В реестр попадают иностранные граждане, находящиеся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также те, чьи разрешительные документы были аннулированы.

Основанием для внесения в реестр также является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, признании нежелательным пребывания или о запрете въезда, а также прекращение гражданства.

В Набережных Челнах завершилась операция «Нелегальный мигрант». Выявлено 43 нарушения, связанных с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан. Кроме того, зафиксировано 63 нарушения правил пребывания на территории России.



Рената Валеева