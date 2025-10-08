При проведении операции «Нелегальный мигрант» в Челнах выявили более 100 нарушений
В отношении 22 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы страны
В Набережных Челнах завершилась операция «Нелегальный мигрант». В ходе операции полицейские проверили 67 адресов проживания, два объекта строительства, 14 объектов общественного питания, два объекта обслуживания, а также по семь объектов сфер торговли и производства.
По итогам проверок выявлено 43 нарушения, связанных с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан. Кроме того, зафиксировано 63 нарушения правил пребывания на территории России.
В отношении 22 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы страны. 17 иностранным гражданам запрещен въезд в Россию на основании выявленных нарушений.
В ходе проверки в Казани выявлено 1 235 нарушений миграционного законодательства.
