При проведении операции «Нелегальный мигрант» в Челнах выявили более 100 нарушений

В отношении 22 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы страны

Фото: Артем Дергунов

В Набережных Челнах завершилась операция «Нелегальный мигрант». В ходе операции полицейские проверили 67 адресов проживания, два объекта строительства, 14 объектов общественного питания, два объекта обслуживания, а также по семь объектов сфер торговли и производства.

По итогам проверок выявлено 43 нарушения, связанных с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан. Кроме того, зафиксировано 63 нарушения правил пребывания на территории России.

В отношении 22 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы страны. 17 иностранным гражданам запрещен въезд в Россию на основании выявленных нарушений.



Рената Валеева