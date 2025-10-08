Глава СПЧ: фетва о запрете курьерам-мусульманам доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции
Верующим нельзя доставлять алкоголь, азартные игры, идолов, свинину и мясо животных, умерщвленных недозволенным способом
Советник президента, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что фетва Духовного управления мусульман России, запрещающая курьерам, исповедующим ислам, перевозить нехаляльные продукты, противоречит ряду статей Конституции.
Совет улемов ДУМ ранее утвердил богословское заключение, согласно которому курьерам-мусульманам запрещено доставлять «очевидно запретное»: алкоголь, азартные игры, идолов, свинину и мясо животных, умерщвленных недозволенным способом. В заключении также содержатся положения о дозволенности перевозки грузов с неизвестным курьеру содержимым и рекомендации по «очищению заработка» путем милостыни в случае сомнений в чистоте дохода.
Фадеев, комментируя это решение, заявил: «Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции.»
По мнению главы СПЧ, заключение ДУМ РФ нарушает следующие конституционные принципы:
- Принцип светского государства (ст. 14 Конституции): Фадеев считает, что фетва фактически направлена на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, что является исключительной компетенцией органов госвласти.
- Принцип единства экономического пространства (ст. 8 Конституции): по мнению Фадеева, фетва создает искусственные барьеры для свободного перемещения товаров и услуг.
- Свобода труда (ст. 37 Конституции): глава СПЧ указывает, что фетва безосновательно ограничивает свободу выбора труда по признаку религиозной принадлежности.
- Равноправие (ст. 19 Конституции): Фадеев считает, что фетва является безосновательным ограничением свободы труда по признаку религиозной принадлежности.
- Запрет на разжигание религиозной розни (ст. 29 Конституции): по мнению главы СПЧ, реализация фетвы может привести к противопоставлению курьеров-мусульман всем остальным и дифференциации клиентов по религиозному признаку.
