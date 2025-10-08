В Татарстане нарушителей газовой безопасности оштрафовали на 1,2 млн рублей

Всего к административной ответственности привлечено 232 собственника жилых помещений

Фото: Реальное время

Госжилинспекция Татарстана за девять месяцев наложила административные штрафы на сумму более 1,2 млн рублей за нарушения правил пользования газом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2025 году в жилинспекцию поступило 287 материалов от газоснабжающих организаций для возбуждения административных производств. На основании этих материалов возбуждено 202 дела.

Наиболее распространенными нарушениями являются:

недопуск в квартиру представителей газовой службы для проведения ТО (133 случая);

уклонение от заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования (45 случаев);

самовольная замена газового оборудования (24 случая).

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего к административной ответственности привлечено 232 собственника жилых помещений.



Рената Валеева