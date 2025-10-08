В Казани планируют создать сеть парковок для грузовиков
Наибольшее количество новых парковочных мест планируется выделить в Приволжском районе
Исполком Казани рассматривает вопрос создания дополнительных мест для стоянки грузового транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Это необходимо для снижения аварийности на дорогах и предотвращения несанкционированной парковки фур на обочинах. Планируется создание 22 специализированных парковочных мест для большегрузного транспорта, что позволит исключить хранение грузовиков на улично-дорожной сети города.
Наибольшее количество новых парковочных мест планируется выделить в Приволжском районе, меньшее — в Кировском и Московском районах.
Однако глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков предложил расширить периметр разрешенной стоянки фур, выведя их на периферию города, чтобы избежать пробок и помех для уборки снега в черте города.
