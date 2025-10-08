В Казани планируют создать сеть парковок для грузовиков

Наибольшее количество новых парковочных мест планируется выделить в Приволжском районе

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Казани рассматривает вопрос создания дополнительных мест для стоянки грузового транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Это необходимо для снижения аварийности на дорогах и предотвращения несанкционированной парковки фур на обочинах. Планируется создание 22 специализированных парковочных мест для большегрузного транспорта, что позволит исключить хранение грузовиков на улично-дорожной сети города.



Наибольшее количество новых парковочных мест планируется выделить в Приволжском районе, меньшее — в Кировском и Московском районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков предложил расширить периметр разрешенной стоянки фур, выведя их на периферию города, чтобы избежать пробок и помех для уборки снега в черте города.



Рената Валеева