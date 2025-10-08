Минниханов: «Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией»

В Казани состоялся бизнес-завтрак в рамках первого форума, посвященного развитию российско-индийского сотрудничества

В Казани состоялся бизнес-завтрак в рамках первого форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», посвященного развитию российско-индийского сотрудничества. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что форум станет отправной точкой для реализации совместных проектов.

— Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран ведут активную работу по расширению взаимодействия в различных сферах. Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне, — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил о скором открытии Генконсульства Индии в Казани и работе над созданием торгово-экономического представительства республики в Индии. Он также отметил рост товарооборота между Татарстаном и Индией, который по итогам прошлого года увеличился более чем в 2 раза.

Татарстан заинтересован в продвижении в Индию продукции своих предприятий, включая грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, машиностроительную и нефтехимическую продукцию. Кроме того, республика готова расширять сотрудничество в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, фармацевтики и легкой промышленности.

Минниханов, обращаясь к индийским коллегам, пригласил их изучить инвестиционный потенциал Татарстана. Раис Татарстана также предложил развивать связи между научными сообществами и вузами двух стран, реализовывать совместные проекты в сфере образования и науки.

Рената Валеева