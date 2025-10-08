В Альметьевске после включения отопления произошли разгерметизации трубопроводов

Центральное отопление подано во все многоквартирные дома Альметьевска

Фото: Надира Хасанова

Центральное отопление подано во все многоквартирные дома Альметьевска, сообщили в администрации города. В настоящее время управляющие компании проводят работы по удалению воздуха из системы отопления в домах, где поступают жалобы на отсутствие тепла.

— Там, где поступают жалобы на отсутствие тепла, управляющие компании проводят работы по удалению воздуха из системы отопления. Это стандартная процедура для восстановления циркуляции теплоносителя, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также зафиксированы отдельные случаи разгерметизации трубопроводов, вызванные износом сетей.

— Все подобные инциденты взяты на особый контроль, и аварийные службы Альметьевских тепловых сетей оперативно принимают меры по устранению утечек и восстановлению теплоснабжения, — заверили в администрации.

В пяти домах Кировского и Московского районов Казани не дали тепло, хотя отопительный сезон начался неделю назад.

Рената Валеева