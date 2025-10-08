Объем ввода жилья в Казани сократился почти на 8%

В столице Татарстана за девять месяцев 2025 года было сдано 7,5 тысячи квартир в новостройках общей площадью 358,9 тысячи квадратных метров

Фото: Динар Фатыхов

Объем ввода новых жилых комплексов в Казани снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице Татарстана за девять месяцев 2025 года было сдано 7,5 тысячи квартир в новостройках общей площадью 358,9 тысячи квадратных метров. Это на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на исследование bnMAP.pro.

Эта тенденция отражает общероссийское снижение объемов ввода нового жилья в городах-миллионниках. Девелоперы в российских крупных городах за три квартала 2025 года вывели в продажу новостройки совокупной проектной площадью жилья почти 5,4 миллиона квадратных метров, что на 11,9% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на сокращение объемов, количество запущенных жилищных проектов в российских городах-миллионниках выросло на 3,1% — до 297 проектов. Однако, количество новых корпусов сократилось на 11%, а проектное количество квартир — почти на 10%.



Существенным недостатком купленной квартиры в новостройке счел казанец наличие отопительных приборов в «лоджии» и их отсутствие в жилой комнате. Подробнее о странных планировках на первичном рынке недвижимости, логике застройщиков и новых тенденциях в проектировании жилья — в нашем материале.

Рената Валеева