Венгрия и Словакия могут замедлить принятие 19-го пакета санкций ЕС против России

Будапешт настаивает на исключении из предложенного ЕС запрета на импорт СПГ из России

Венгрия и Словакия могут осложнить процесс введения в действие готовящегося 19-го пакета санкций Европейского союза против России, сообщает портал EUobserver.

— Венгрия и Словакия создали риск задержки с принятием 19-го пакета санкций, — цитирует издание источник.

Будапешт настаивает на исключении из предложенного ЕС запрета на импорт СПГ из России. В то же время один из дипломатов ЕС сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо «может замедлить переговоры по санкциям против РФ на саммите», имея в виду встречу глав государств и правительств ЕС, намеченную на 23 октября.

Источник добавил, что ранее Фицо неоднократно отказывался от применения права вето в обмен на не имеющие юридической силы заверения от ЕС об удовлетворении его требований, привлекая внимание СМИ.

— Кажется, обычно это срабатывает, — отметил дипломат.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести санкции против 118 судов «теневого флота».

Рената Валеева