ЕК планирует ввести санкции против 118 российских судов и 45 компаний

Это может осуществиться в рамках 19-го пакета санкций для России

Фото: Реальное время

Еврокомиссия предложила новые ограничительные меры в рамках 19-го пакета санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести санкции против 118 судов «теневого флота».

После введения новых ограничений общее количество судов под санкциями ЕС превысит 560. Кроме того, предлагается расширить санкционный список на 45 российских и зарубежных компаний.

Также сообщается, что при этом в новом пакете санкций не предусмотрено введение ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия уже утвердила 19-й пакет санкций.

Наталья Жирнова