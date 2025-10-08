В Анталье назвали погодные условия причиной отмены рейсов в российские города

Фото: Максим Платонов

Около 20 рейсов Turkish Airlines в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург запланированы к выполнению в среду из Международного аэропорта Антальи. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, выполнение рейсов будет зависеть от погодных условий.

— Действительно, накануне у нас были отмены, связанные в том числе с метеорологическими условиями. Этим утром мы получили уведомление о периодическом ухудшении погодных условий до позднего вечера среды, поэтому в течение дня возможны задержки или отмены. На данный момент массовых задержек нет, — заявил представитель аэропорта.

Во вторник несколько рейсов Turkish Airlines в российские города были отменены из-за непогоды. Пассажиры были размещены в гостиницах.

В плане отправки международных рейсов на среду значатся около 20 вылетов Turkish Airlines в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург. Согласно расписанию, с 10:00 до 12:00 (мск) планируется отправить шесть самолетов в Москву, а ближайшие рейсы в Санкт-Петербург намечены на 11:30 и 13:00 (мск). Еще шесть рейсов в Москву должны вылететь с 19:00 до 22:00 (мск), а в Санкт-Петербург — четыре рейса с 19:15 до 20:30 (мск).

Рената Валеева