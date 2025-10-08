СМИ: поставки Tomahawk Украине могут затянуться на месяцы

США могут передать это оружие Киеву без разрешения на его фактическое использование

Фото: Реальное время

Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может занять несколько месяцев, сообщает газета Telegraph.

— Поставки ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву, — говорится в статье издания.

США могут передать это оружие Киеву без разрешения на его фактическое использование, оказывая таким образом давление на Россию в преддверии возможных переговоров. Однако подчеркивается, что быстрая отправка ракет Украине маловероятна.

Неоднозначность ситуации подчеркивает и недавнее заявление Дональда Трампа по этому вопросу, сделанное в «непрозрачной манере», характерной для его политического стиля. Представитель Белого дома, в свою очередь, отказался от комментариев, сославшись на слова президента.

Напомним, что в понедельник Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Украине, но хотел бы получить разъяснения о том, как Киев планирует их использовать.

Рената Валеева