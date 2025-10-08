СМИ: поставки Tomahawk Украине могут затянуться на месяцы
США могут передать это оружие Киеву без разрешения на его фактическое использование
Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может занять несколько месяцев, сообщает газета Telegraph.
— Поставки ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву, — говорится в статье издания.
США могут передать это оружие Киеву без разрешения на его фактическое использование, оказывая таким образом давление на Россию в преддверии возможных переговоров. Однако подчеркивается, что быстрая отправка ракет Украине маловероятна.
Неоднозначность ситуации подчеркивает и недавнее заявление Дональда Трампа по этому вопросу, сделанное в «непрозрачной манере», характерной для его политического стиля. Представитель Белого дома, в свою очередь, отказался от комментариев, сославшись на слова президента.
Напомним, что в понедельник Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Украине, но хотел бы получить разъяснения о том, как Киев планирует их использовать.
