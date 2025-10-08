В России за сутки потушено девять лесных пожаров
В настоящее время проводятся работы по тушению трех лесных пожаров в трех регионах
За прошедшие сутки в России ликвидировано девять лесных пожаров на территории восьми регионов страны. В настоящее время проводятся работы по тушению трех лесных пожаров в трех регионах. В ликвидации возгораний задействовано 145 человек и 43 единицы техники.
Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется 15 воздушных судов.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами в настоящее время ни в одном регионе не введен. Особый противопожарный режим действует в 23 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 70 регионах России.
С начала года 72,1% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
За 6 октября в России было ликвидировано 19 лесных пожаров на территории 11 регионов.
