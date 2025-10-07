В России за сутки потушили 19 лесных пожаров

Работы продолжаются по четырем

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 19 лесных пожаров на территории 11 регионов. Работы по тушению еще четырех лесных пожаров продолжаются в четырех субъектах страны.

В тушении задействованы 379 человек, 116 единиц техники и два воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведется с помощью девяти воздушных судов.

Режим ЧС на федеральном уровне в настоящий момент не введен. Однако особый противопожарный режим действует в 25 регионах страны, а пожароопасный сезон объявлен в 71 субъекте РФ.

Отмечается высокая оперативность тушения лесных пожаров: с начала года 72% возгораний были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.

За 5 октября в России ликвидировали 12 лесных пожаров в девяти регионах страны.



Рената Валеева