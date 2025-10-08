Золото пробило новый исторический максимум

Максимальная цена в ходе торгов достигала $4 051,6 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Биржевая цена золота взлетела в среду утром, установив новый исторический рекорд и впервые в истории превысив отметку в $4 050 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».

По состоянию на 8:07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,15% относительно предыдущего закрытия, достигнув $4 050,3 за тройскую унцию. Максимальная цена в ходе торгов достигала $4 051,6 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 1,69%, до $48,3 за унцию.

Вчерашний день также ознаменовался рекордом, когда цена на золото впервые закрепилась выше отметки в $4 000 за тройскую унцию.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Аналитики связывают рост цен на золото с несколькими факторами, в том числе с перспективой снижения процентных ставок в США и продолжающимся «шатдауном» правительства США из-за отсутствия согласованного бюджета.

— Рыночные настроения вокруг снижения учетной ставки в США и продолжающегося шатдауна правительства по-прежнему играют на руку золоту. Однако соблазн зафиксировать прибыль в районе отметки $4 тысяч представляет потенциальный краткосрочный риск, — считает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Шатдаун правительства приводит к нарушению циркуляции макроэкономической статистики, что усиливает неопределенность на рынках.

— Рост уровня неопределенности, как правило, способствует повышению цен на золото, и мы снова наблюдаем проявление этой тенденции, — заключает Уотерер.

Рената Валеева