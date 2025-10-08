Переплата за квартиру в Казани достигает 194% по сравнению с арендой, в Челнах — 14%

Это делает покупку жилья в ипотеку менее выгодной по сравнению с арендой

Фото: Динар Фатыхов

В Казани платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру значительно превышают стоимость аренды аналогичного жилья. Размер ипотечного платежа, по данным исследования, на 194% выше, чем плата за аренду «однушки» в столице Татарстана. Это делает покупку жилья в ипотеку менее выгодной по сравнению с арендой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ЦИАН.

В отличие от Казани, ситуация в других крупных городах России выглядит иначе. В девяти из 40 крупнейших городов ежемесячные платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру ниже, чем арендные ставки (на 3—21%). В Калининграде, Рязани, Ярославле и других городах при наличии суммы для первоначального взноса выгоднее приобрести квартиру в новостройке, чем снимать ее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ситуация в Набережных Челнах также претерпела изменения за год. Если ранее платежи по семейной ипотеке были сопоставимы или даже ниже арендных, то сейчас разница достигает +14% в пользу аренды.

Эксперты отмечают, что в Казани, как и в других городах, где ипотечные платежи превышают арендные (Москва, Сочи, Севастополь), размер кредита часто не укладывается в лимит по семейной программе из-за высоких цен на недвижимость.

Спустя полгода после официального анонсирования в России все же заработала программа «Сельской ипотеки» с новыми условиями. Теперь кредит под три процента могут получить не только жители села и работники АПК, но и участники СВО, а также их семьи и вдовы. Подробнее о программе — в материале «Реального времени».



Рената Валеева