«Флотилия свободы» заявила об атаке Израиля на суда, направлявшиеся в Газу

По словам активистов, как минимум два судна были захвачены израильскими силами

Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

«Флотилия свободы», направлявшаяся в сектор Газа, заявила, что ее суда подверглись нападению со стороны Израиля. По словам активистов, как минимум два судна были захвачены израильскими силами.

— Примерно в 120 морских милях от Газы Израиль атаковал нашу флотилию. На данный момент как минимум два судна были захвачены... Военные пытаются изменить маршрут, — говорится в сообщении активистов «Глобальной флотилии Сумуда (палестинская концепция стойкости)».

МИД Израиля, в свою очередь, сообщил в социальной сети X, что пассажиры перехваченных судов доставлены в израильский порт и находятся в безопасности. Ожидается, что они будут депортированы.

Напомним, что 1 октября ВМС Израиля начали перехват судов «Флотилии стойкости» и перенаправили их в порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. В понедельник, 6 октября, Израиль выслал 171 участника акции, включая известную экоактивистку Грету Тунберг.

В акции изначально участвовало более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. Турецкий Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH) ранее сообщал, что около 150 человек на 11 судах второй группы «Флотилии стойкости», названной «Флотилией свободы», продолжали движение к сектору Газа с гуманитарной помощью.

Флотилия «Сумуд» («Стойкость, сопротивление»), состоявшая из более чем 40 судов из разных стран, отправилась из Туниса в Газу в середине сентября с целью прорыва блокады сектора и доставки гуманитарной помощи. Большинство задержанных активистов, включая девять шведов, 28 французов, 27 греков и 15 итальянцев, были депортированы в Грецию.

Рената Валеева