Более 70 участников пропалестинской флотилии, включая Грету Тунберг, депортируют из Израиля

Они отправились из Туниса в Газу в середине сентября с целью прорыва блокады сектора и доставки гуманитарной помощи

Более 70 участников пропалестинской флотилии «Сумуд», включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, будут депортированы из Израиля в понедельник, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителей дипломатических служб.

В понедельник еврейское государство покинут 9 шведов, 28 французов, 27 греков и 15 итальянцев. Большинство задержанных, как ожидается, будут доставлены самолетом в Грецию.

Флотилия «Сумуд» («Стойкость, сопротивление»), состоявшая из более чем 40 судов из разных стран, отправилась из Туниса в Газу в середине сентября с целью прорыва блокады сектора и доставки гуманитарной помощи.

Израильские власти, назвавшие действия активистов провокацией, перехватили флотилию кораблями ВМС и задержали более 400 человек, доставив их на израильский берег. Депортация участников флотилии началась 3 октября, и за три дня из страны были выдворены 170 человек.

1 октября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля завершает окружение города Газа.



Рената Валеева