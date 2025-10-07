Феерия Галимова и неудавшийся камбэк: «Ак Барс» обыграл в Казани «Барыс»
Команда Гатиятулина завершила домашнюю серию матчей
«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Барыс» со счетом 4:3 в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гости по ходу встречи едва не отыграли четыре шайбы.
Билялов вернулся
В составе «Ак Барса» по сравнению с предыдущей игрой чемпионата с «Амуром» (3:1) было два изменения. В ворота вернулся голкипер Тимур Билялов, пропустивший несколько игр из-за повреждения. В защите появился Артемий Князев, заменивший Степана Терехова.
Первый период прошёл с небольшим преимуществом казанских «барсов». Команда Анвара Гатиятулина атаковала гораздо острее соперника, хотя сама игра не обиловала голевыми моментами.
Итогом стартового спурта стало взятие ворот гостей. Алексей Марченко с угла площадки отдал на «пятачок», где Владимир Алистров был расторопнее всех — 1:0. Далее команды по два раза получали право наказать соперника за излишнюю грубость, но реализовать свои эпизоды хоккеисты не смогли. Минимальный счёт продержался до самой сирены.
Галимов проснулся
Второй период стартовал с минутного розыгрыша большинства «Ак Барса». Реализовать «лишнего» казанцы не смогли, но завладели инициативой в начале двадцатиминутки. Впрочем, ничего яркого на площадке не происходило, на льду шла равная борьба без опасных бросков.
Все поменялось в последние пять минут периода. Вначале команды обменялись яркими контрвыпадами, которым не хватило только завершающего броска. А затем Степан Фальковский длинной закидушечкой нашёл впереди Артёма Галимова и тот бросил точно в ближнюю «девятку» ворот Адама Шила — 2:0.
Второй игровой отрезок «Ак Барс» завершал в меньшинстве после удаления Никиты Лямкина за неспортивное удаление. Однако это сыграло лишь на руку хозяевам. Кирилл Семенов убежал в контратаку, отдал на Галимова, а 95-номер казанцев был точен — 3:0. Для форварда эти голы были дебютными в сезоне, поэтому зрители дважды взорвались овациями в честь хоккеиста.
«Барыс» чуть не спас игру
В заключительной трети матча «Ак Барс» в самом старте забросил четвертую шайбу. Лямкин бросил издали прямо в верхний угол ворот Шила — 4:0. Тут же мог забить Дмитрий Яшкин, однако форвард казанцев с метра промахнулся по пустым, попав в штангу.
Зато не промахнулся Бекмухамет Кайыржан, отыгравший один гол — 4:1. Пару минут спустя «Барыс» забил еще: Билялов справился с первым броском соперника, а с добиванием Майкла Веккьоне не удалось. Чуть погодя гости сократили отставание до минимума — цели достиг бросок Всеволода Логвина — 4:3. Гатиятулин срочно взял тайм-аут, чтобы успокоить команду. Концовка выдалась горячей, но «Ак Барс» удержал победу.
«Ак Барс» — «Барыс» — 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин, 03:46)
2:0 Галимов (Фальковский, 36:07)
3:0 Галимов (Семёнов, 38:57, 4х5)
4:0 Лямкин (Миллер, 42:13)
4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов, 44:45)
4:2 Веккьоне (Морелли, Данияр, 46:24)
4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков, 47:02)
Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 октября в Москве с ЦСКА в 17.00 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».