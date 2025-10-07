Казань получила современную детскую поликлинику на 10 тысяч пациентов

Новое медицинское учреждение уже посетил мэр города Ильсур Метшин

В Приволжском районе Казани завершилось строительство нового филиала детской поликлиники №11. Медицинское учреждение, рассчитанное на обслуживание 10 тысяч детей, построено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-центр мэрии города.

Новая поликлиника будет обслуживать микрорайоны: «Волжские просторы», «Солнечный город», «Азамат», «Ферма-2», ЖК «Гаилэ» (М14), «Палитра», «Тулпар», «Соловьиная роща» и «Сказочный лес». Проектная мощность учреждения составляет 200 посещений за смену.

Особенностью нового филиала станет наличие собственного флюорографического кабинета — впервые в Казани дети смогут проходить эту процедуру непосредственно в стенах медучреждения. Для диагностики будет использоваться современный отечественный рентгеновский аппарат «Ренекс-РЦ». Также в поликлинике появились лаборатории III—IV групп патогенности, где можно будет проводить необходимые исследования, включая анализы для поступления в детский сад.

Известно, что на первом этаже размещены кабинеты неотложной помощи, травматолога и инфекциониста. Второй этаж отведен под лечебно-диагностический блок с кабинетами узких специалистов. Здесь будут принимать офтальмолог, детский гинеколог, уролог, невролог, психиатр, кардиолог, хирург, эндокринолог, отоларинголог и стоматолог.



Открытие нового филиала особенно актуально, учитывая, что за последние 10 лет численность детского населения в районе увеличилась на 48% в связи со строительством новых ЖК. Напомним, что более миллиона жителей Татарстана привились от гриппа.

Наталья Жирнова