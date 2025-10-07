Кипр ввел обязательную сдачу биометрии для получения визы россиянами

Теперь дистанционная подача документов невозможна

Фото: Рената Валеева

Гражданам России для оформления визы на Кипр теперь необходимо лично сдавать биометрические данные, что исключает возможность дистанционной подачи документов. Об этом сообщает АТОР, ссылаясь на информацию, полученную от посольства Кипра в Москве.

— Новое требование делает обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. От сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет. Таким образом, дистанционная подача пакета документов через туроператоров и турагентов больше невозможна. Обновленные визовые процедуры уже вступили в силу во всех консульствах Кипра на территории РФ — в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге, — говорится в сообщении АТОР.

По информации ассоциации, введение требования об обязательной биометрии связано с грядущим запуском системы EES в Евросоюзе в октябре и процессом вступления Кипра в Шенгенскую зону. В настоящее время получение визы на Кипр для граждан РФ возможно исключительно в консульствах страны.

Заявления на национальную кипрскую визу необходимо подавать не позднее чем за 15 календарных дней до предполагаемой поездки. Срок обработки документов может достигать 45 календарных дней. В пакет документов, помимо прочего, должны входить авиабилеты (или подтвержденная бронь) в обе стороны, подтверждение проживания и финансовой состоятельности. АТОР рекомендует заявителям воздержаться от предоставления страховых полисов от компаний, находящихся под санкциями ЕС.

Консульский сбор за оформление краткосрочной визы категории С составляет 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно — 45 евро.

Минтранс России анонсировал внедрение биометрической системы идентификации пассажиров в российских аэропортах.



Рената Валеева