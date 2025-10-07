Президент России Путин учредил Совет по культуре и стал его председателем

Президент России Владимир Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре и стал его председателем. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В состав нового органа вошли видные деятели культуры и искусства страны. Среди них — режиссер Карен Шахназаров, дирижер Валерий Гергиев, музыкант Юрий Башмет, помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский.

В работе совета также примут участие руководители крупнейших медиакомпаний: генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. В состав вошли известные композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, пианист Денис Мацуев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, режиссер Никита Михалков.

В совет также включены генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Евгений Прилепин, президент фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Основной задачей нового совета станет подготовка предложений по вопросам государственной культурной политики. Члены совета будут участвовать в оценке творческих проектов и выдвижении кандидатов на получение президентских премий в области культуры. Создание данного органа призвано обеспечить информирование главы государства о ключевых аспектах культурной политики страны.

Дмитрий Зайцев